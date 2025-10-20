Протокол обновлен: что не следует делать при контакте с инопланетянами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Развитие технологий и социальных сетей меняет подход к внеземным цивилизациям.

Что делать в случае вторжения инопланетян

Фото: 5-tv.ru

Popular Mechanics: Протокол на случай контакта с инопланетянами был обновлен

Международное научное сообщество объявило о завершении работы над новой редакцией протокола, определяющего порядок действий при возможном обнаружении сигналов внеземного происхождения. Документ, подготовленный участниками проекта SETI, отражает реалии цифровой эпохи и учитывает особенности современной медиасреды. Его официальная презентация состоялась в октябре 2025 года, сообщает Popular Mechanics.

Первая редакция подобных рекомендаций была утверждена Международной академией астронавтики еще в 1989 году. Обновленный вариант, над которым специалисты из Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Австралии трудились три года, отражает накопленный за десятилетия опыт и новые вызовы информационного пространства. В центре внимания — принципы научной прозрачности, ответственности и этики публичных коммуникаций.

Согласно документу, любые заявления о возможных сигналах внеземного происхождения должны сопровождаться пояснениями об уровне достоверности данных и проходить независимую экспертную проверку. Отдельный раздел посвящен борьбе с дезинформацией и искаженными интерпретациями, которые часто возникают в соцсетях. Так, всплеск слухов о якобы «вторжении инопланетян» после обнаружения межзвездного объекта 3I/ATLAS стал примером того, как научные факты могут превращаться в сенсации.

Авторы напоминают, что мифологизация непознанного — не новое явление. В пример привели возникновение легенд из-за столкновения двух земных культур. Так после встречи экспедиции Лаперуза с народом тлинкитов в 1786 году впоследствии лег в основу мифа о «пришествии богов».

Обновленная декларация носит рекомендательный характер и рассматривается как профессионально-этический свод правил для исследователей. В ней закреплены нормы открытого доступа к данным, положения о защите ученых от давления, а также запрет на самостоятельные попытки отправки сигналов в космос. Принятие решений о коммуникации с возможными внеземными цивилизациями предлагается передать под международный контроль ООН.

Совет попечителей Международной академии астронавтики планирует утвердить окончательную версию документа в 2026 году.

