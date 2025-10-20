Умер известный советский певец Александру Казаку

Диана Кулманакова
Он успел посотрудничать с Юрием Антоновым.

Умер известный советский певец Александру Казаку

Фото: 5-tv.ru

Умер известный молдавский певец и музыкант Александру Казаку, один из основателей популярной группы Noroc. Об этом сообщает Министерство культуры Молдавии.

Александру Казаку родился в 1949 году в селе Акуй (Молдавская ССР). Музыкальное образование он получил в школе по классу баяна, а в 1967 году выиграл республиканский конкурс баянистов, на призовые деньги купив гитару, с которой работал всю жизнь.

В 1969 году он стал соло-гитаристом группы Noroc и оставался в составе ансамбля до 1980 года. В это время он также сотрудничал с известными артистами и коллективами СССР и Румынии, включая народного артиста РФ Юрия Антонова, группы «Веселые ребята», Mondial и Phoenix.

В 2008 году выпустил альбом «Remember», включивший аранжировки песен группы Noroc. В 2009 году Александру Казаку начал сотрудничество с сыном, руководителем группы Dor, над новым альбомом. В том же году ему было присвоено звание Народного артиста Республики Молдова.

