ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Эфирная новость 35 0

Местный житель планировал взорвать здание администрации одного из округов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставропольском крае, где местный житель намеревался взорвать здание администрации одного из округов.

Сообщается, что задержанный мужчина добровольно связался с представителями запрещенной террористической организации, а после купил все необходимое для изготовления взрывного устройства. Компоненты будущего СВУ были найдены в его квартире во время обыска.

Подозреваемый сейчас под стражей. Ему грозит, как минимум, 11 лет тюрьмы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:29
Поворачиваться спиной было опасно: мужчина вступил в схватку с двумя медведями в Японии
18:27
В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы во время урока
18:08
В Кургане водитель автомобиля едва не погиб за рулем своей машины
18:07
Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио
18:03
Виновник найден: в доме Шумахера изнасиловали его медсестру
18:00
В США шестилетнюю девочку насиловали и держали в яме с телом сестры

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео