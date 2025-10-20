Стала известна судьба пассажиров самолета азербайджанских авиалиний, аварийно севшего в Пулково

Эфирная новость 58 0

Больше четырех часов борт кружил в воздухе.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Пассажиры самолета AZAL, аварийно севшего в Пулково, улетели в Баку

Пассажиры самолета азербайджанских авиалиний, аварийно севшего в Пулково, все-таки отправились в Баку. В распоряжении 5-tv.ru есть кадры из Петербурга, на них взлет резервного борта.

Напомню, что этой ночью лайнер вынужденно вернулся в аэропорт вылета. Виной всему стала заклинившая стойка шасси. Командир экипажа запросил экстренную посадку. Больше четырех часов борт кружил в воздухе, чтобы выработать топливо.

Вдобавок ко всему во время приземления самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

