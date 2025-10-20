«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»

Солистка группы «Город 312» Ая планирует вернуться на сцену после инсульта

Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) продолжает оставаться в коллективе, но за кадром. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал участник группы Дмитрий Притула.

В 2023 году Ая была вынуждена временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем: у нее случился обширный инсульт на фоне перенесенного коронавируса. В 2024-м звезда шоу «Голос» певица Диана Макарова присоединилась к коллективу и, по сути, заменила Аю.

«Наша Ая, она восстанавливается уже больше двух с половиной лет <…> Ее же инсульт разбил, и до сих пор она еще восстанавливается», — рассказал Притула.

Несмотря на болезнь, Назаренко продолжает оставаться в группе, но уже за кадром. Кроме того, по словам Дмитрия, она мечтает вернуться в группу, как только восстановится.

«Они (публика — Прим. Ред) ее обожают. Вы не представляете, все эти два с половиной года они пишут везде <…> ни одного плохого коммента, миллиард классных: „Восстанавливайся! Выздоравливай! Молимся за тебя!“», — сказал Притула, отвечая на вопрос о том, как фанаты отреагируют на возвращение Аи.

