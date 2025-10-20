«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 730 0

В 2023 году у артистки случился обширный инсульт, из-за чего ей пришлось покинуть сцену.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солистка группы «Город 312» Ая планирует вернуться на сцену после инсульта

Солистка группы «Город 312» Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) продолжает оставаться в коллективе, но за кадром. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал участник группы Дмитрий Притула.

В 2023 году Ая была вынуждена временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем: у нее случился обширный инсульт на фоне перенесенного коронавируса. В 2024-м звезда шоу «Голос» певица Диана Макарова присоединилась к коллективу и, по сути, заменила Аю.

«Наша Ая, она восстанавливается уже больше двух с половиной лет <…> Ее же инсульт разбил, и до сих пор она еще восстанавливается», — рассказал Притула.

Несмотря на болезнь, Назаренко продолжает оставаться в группе, но уже за кадром. Кроме того, по словам Дмитрия, она мечтает вернуться в группу, как только восстановится.

«Они (публика — Прим. Ред) ее обожают. Вы не представляете, все эти два с половиной года они пишут везде <…> ни одного плохого коммента, миллиард классных: „Восстанавливайся! Выздоравливай! Молимся за тебя!“», — сказал Притула, отвечая на вопрос о том, как фанаты отреагируют на возвращение Аи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ждет «Город 312» после возвращения Аи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:15
Мужчина открыл бутылку пива после работы и умер
14:55
«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»
14:21
Григорий Лепс выступил во Владивостоке и возмутил публику своим поведением
14:12
Женщина запытала до смерти девочку и оставила тело возле работы ее родителей
13:44
В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней
13:41
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
«Молитвы, слезы»: пассажир об обстановке в самолете AZAL во время аварийной посадки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео