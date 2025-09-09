«Всех беспокоит судьба»: что ждет «Город 312» после возвращения Аи

Певец Илья Гуров: в группе «Город 312» конкуренции между Дианой и Аи не будет

Певец Илья Гуров считает, что группу «Город 312» ждет третья волна популярности после возвращения в коллектив Аи (настоящее имя Светлана Назаренко). Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма Стаси Толстой «Семейное счастье».

В беседе с журналистом издания Гуров поделился, что с Аи он не знаком лично, но они подписаны друг на друга в социальных сетях. Как отметил певец, он буквально вырос на голосе солистки группы «Город 312».

«Сейчас всех беспокоит судьба Аи и Дианы. Мне кажется, „Город 312“ после возвращения Аи ждет третья волна популярности», — сказал Гуров.

По его мнению, конкуренции между вокалистками коллектива нет. Они заботятся друг о друге и поддерживают. Кроме того, Илья Гуров уверен, что каждый в группе играет свою ключевую роль и его никто не может заменить.

«Ая — мать, она создала этот дом. Диана — дочка, она тоже хозяйка, но она чуть пониже. Они не соперницы», — добавил певец.

В 2023 году солистка группы «Город 312» Ая была вынуждена временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем: у нее случился обширный инсульт на фоне перенесенного коронавируса. Долгое время группа не выступала. В 2024-м звезда шоу «Голос» певица Диана Макарова присоединилась к коллективу и, по сути, заменила Аю.

После этого интерес к группе вырос. Сейчас «Город 312» переживает вторую волну популярности. Тем временем Ая восстанавливается. При этом девушка активно поддерживает своих коллег, а также помогает Диане освоиться на сцене. Пока неизвестно, когда точно Ая сможет вернуться на сцену.

