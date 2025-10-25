Забывает важные даты и перебивает: как распознать СДВГ у партнера

Daily Mail: забывчивость и импульсивность могут быть признаками СДВГ у партнера

Если ваш партнер забывает важные даты, отвлекается на телефон посреди разговора или внезапно меняет планы, возможно, он живет с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По словам клинического психолога Селины Уорлоу, основательницы The Nook Clinic, подобное поведение может указывать на СДВГ, о существовании которого человек даже не подозревает. Об этом сообщает Daily Mail.

По оценкам специалистов, СДВГ затрагивает от 2 до 6% населения планеты. Однако многие узнают о своем диагнозе лишь во взрослом возрасте.

Специалист подчеркнула, что отношения с человеком, у которого СДВГ, могут быть как вдохновляющими, так и непростыми, поскольку импульсивность и забывчивость нередко вызывают раздражение и недопонимание.

Селина Уорлоу выделила девять типичных признаков, которые могут указывать на СДВГ у вашего партнера:

Забывчивость — постоянная потеря ключей, забытые встречи и детали разговоров; Легко отвлекается — взгляд «уплывает» на происходящее вокруг, даже во время важной беседы; Трудности с организацией — проблемы с началом дел, управлением временем и многозадачностью; Не может усидеть на месте — беспокойство, постоянное движение или внутренняя суета; Импульсивность и перебивание — быстрые решения, спонтанные поступки и громкая речь; Гиперфиксация — чрезмерная увлеченность одним делом, хобби или темой; Трудности в общении — уход «в сторону» в разговорах, перескакивание между темами; Сильные эмоции — вспышки гнева или слез без очевидной причины, а потом сожаление; Чувствительность к отвержению — болезненная реакция на критику или игнорирование.

Доктор Уорлоу советует не ставить диагноз самостоятельно, а деликатно обсудить с партнером свои наблюдения. Лучше проявить интерес и заботу, подчеркнув сильные стороны — спонтанность, энергию и креативность.

Она добавила, что пары могут адаптировать свои отношения под особенности друг друга: распределять обязанности, составлять расписание или просто напоминать о важных делах.

«Это самый прекрасный пример того, как партнер понимал ее потребности, проявлял сострадание и заботился о том, чтобы она ни в чем не нуждалась», — рассказала психолог о паре, где мужчина купил своей возлюбленной с СДВГ будильник для напоминания пить воду.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности — это хроническое неврологическое расстройство, влияющее на способность человека концентрироваться, контролировать импульсы и регулировать уровень активности.

