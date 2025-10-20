Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции

Лилия Килячкова
Конфликт начался в социальных сетях.

Виктория Боня подала иск в суд против Авроры Кибы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Виктория Боня подала иск о защите чести и достоинства против Авроры Кибы

Телеведущая Виктория Боня подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Авроры Кибы, невесты народного артиста РФ Григория Лепса. Об этом сказано в материалах Кузьминского суда Москвы, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Беседа по делу назначена на 8 декабря в Кузьминском районном суде Москвы.

Конфликт между Боней и Кибой начался в социальных сетях после того, как 44-летняя телеведущая позволила себе комментарии о финансовом положении возлюбленной Лепса. Тогда экс-участница «ДОМа-2» заявила, что мать Кибы якобы погрязла в долгах и ради выгоды решила выдать дочь замуж за артиста. В ответ на это Аврора публично обвинила Викторию в оказании интимных услуг за деньги.

Боня ожидает от Кибы публичных извинений, которые должны быть распространены в том же источнике и с тем же охватом аудитории, что и оскорбительные высказывания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Аврора Киба намекнула на расставание с Лепсом.

