Госдума может ввести пожизненное заключение за привлечение детей к диверсиям

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Депутаты предлагают отменить и сроки давности за подобные преступления.

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В Государственную Думу внесут законопроект, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение детей в деятельность диверсионных сообществ. Об этом журналистам сообщила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая.

«Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — цитирует ТАСС Ирину Яровую.

Законопроект, разработанный депутатами Госдумы, также предусматривает отмену сроков давности за преступления диверсионной направленности. По словам Яровой, если документ одобрят, то это будет означать главное — неотвратимость наказания за такие опасные деяния, как диверсия или госизмена.

Яровая отметила: депутаты внесут проект на рассмотрение в понедельник, 20 октября.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, в городе Орел суд отправил в СИЗО девушку по делу о госизмене. По данным следствия, она совершала преступления будучи подростком.

