Не сжигает калории: развеян миф о пользе зеленого чая при употреблении фастфуда

Лилия Килячкова
Напиток не может заблокировать усвоение жиров и сахара.

URA.RU: зеленый чай не снизит риск ожирения, если вы едите фастфуд

Зеленый чай не избавит от набора веса при регулярном употреблении в пищу сладкого и фастфуда. Об этом в беседе с URA.RU рассказала доцент кафедры «Химия и биотехнология» пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук Анастасия Ботева.

Существует миф, что зеленый чай может нейтрализовать последствия нездорового питания. Однако, если вы употребили в пищу бургер, содержащий 500 калорий, а потом запили это зеленым чаем, то ваш организм все равно получит эти калории.

«Напиток не может „сжечь“ это или заблокировать усвоение, а также не вмешивается в процессы расщепления жиров и сахаров в пищеварительном тракте. Вся потребленная энергия будет либо использована телом для текущих нужд, либо, что более вероятно при избытке, запасена в виде жировой ткани», — отметила Ботева.

По словам эксперта, злоупотребление нездоровой пищей в сочетании с так называемыми «ритуалами очищения» может выработать вредную пищевую привычку. В результате это может привести к ожирению и повышению уровня холестерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, можно ли запивать пищу.

