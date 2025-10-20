В Москве состоится кибертурнир для молодежи

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Конкурсантам предстоит продемонстрировать навыки управления беспилотными системами.

Когда в Москве пройдет кибертурнир для молодежи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве 31 октября пройдет кибертурнир для граждан от 14 до 24 лет

В Москве 31 октября пройдет масштабный кибертурнир для граждан от 14 до 24 лет. Об этом говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Соревнование направлено на популяризацию прикладных профессий, а также на привлечение молодежи в высокотехнологичные отрасли.

Молодые люди будут соревноваться по двум дисциплинам. Им предстоит продемонстрировать мастерство скоростного пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на программном симуляторе. Кроме того, конкурсантам необходимо будет проявить точность и стратегическое мышление для обнаружения виртуальных целей на цифровой карте.

На турнире будут использоваться отечественные программные симуляторы.

Состязание состоится 31 октября на площадке летного ангара «Федерального центра беспилотных авиационных систем». Все, кто примет участие в турнире, получат именные сертификаты. Помимо этого, команды-победители будут награждены спецпризами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ГОСТ на видеоигры введут в России. Их критерии классификации разрабатывают в Росстандарте. Правда, все держат в тайне. Только размытые формулировки. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.36
0.38 94.38
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:37
Трамп предупредил о высокой цене для многих, если не будет сделки по Украине
0:15
В России еженедельно регистрируют около 700 тысяч случаев гриппа и ОРВИ
0:05
Силы ПВО России уничтожила 14 украинских беспилотников за три часа
23:58
Хрупкие кости: как защититься от остеопороза
23:41
«Тихий час» и победные танцы: какие традиции хотели бы ввести сотрудники офисов в Москве
23:23
В Москве состоится кибертурнир для молодежи

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Боня подала в суд на невесту Лепса из-за обвинений в проституции
«Ее обожают»: певица Ая продолжает оставаться в группе «Город 312»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео