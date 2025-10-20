В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы во время урока

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 17 0

Девочка госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Петербурге восьмиклассница выпала из окна

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Во время урока русского языка и литературы восьмиклассница подошла к окну, чтобы его закрыть, и, опершись на раму, случайно выпала наружу. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах. Место происшествия — Приморский район Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, школьница жива, но находится в состоянии комы. Очевидцы утверждают, что перед происшествием девочка выглядела бодрой, успела получить пятерку и шутила с одноклассниками. Известно, что она воспитывается в благополучной семье, живет с матерью и уже десять лет занимается спортом.

Родительница одного из учеников рассказала изданию, что трагедия произошла около 14:00. По ее словам, пострадавшая вела себя спокойно и не имела конфликтов. Женщина потребовала провести тщательное расследование и наказать ответственных.

Сейчас школа закрыта для посторонних, попасть в здание можно только по предварительной записи и в сопровождении классного руководителя. Полиция и следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, чтобы определить причины и возможные нарушения безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:39
«Очень извинялся»: Путин рассказал об инциденте на юбилее Михалкова
18:29
Поворачиваться спиной было опасно: мужчина вступил в схватку с двумя медведями в Японии
18:27
В Петербурге восьмиклассница выпала из окна школы во время урока
18:08
В Кургане водитель автомобиля едва не погиб за рулем своей машины
18:07
Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио
18:03
Виновник найден: в доме Шумахера изнасиловали его медсестру

Сейчас читают

«Свобода от России»: в Литве цены на отопление заставляют население сокращать расходы
Композитора Игоря Крутого и певицу Ирину Аллегрову обвинили в плагиате
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео