В Свердловской области обнаружено обезглавленное тело женщины вместе с немецкой монетой 1939 года

На Урале найдено тело женщины без головы вместе с немецкой монетой 1939 года

В Свердловской области под Ивделем было обнаружено обезглавленное тело, а рядом с ним — немецкая монета 1939 года. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на источник, близкий к силовым структурам.

По предварительным данным, тело принадлежит женщине. На ней были пуховик, брюки, свитер и берцы. По информации источника, монета номиналом пять рейхсмарок находилась в одном из двух кошельков, которые нашли рядом с телом без головы. Отмечается, что останки были объедены животными.

По одной из версий, погибшая могла быть нумизматом, что объясняет наличие коллекционной немецкой монеты. Также среди личных вещей были найдены красная зажигалка для газовой печи и золотые очки.

Труп был обнаружен в лесу железнодорожниками в 59 километрах от Ивделя. Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

