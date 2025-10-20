В Свердловской области обнаружено обезглавленное тело женщины вместе с немецкой монетой 1939 года

|
Лилия Килячкова
Останки найдены в лесу, в 59 километрах от ближайшего крупного города.

В Свердловской области нашли труп и старинную монету

Фото: 5-tv.ru

На Урале найдено тело женщины без головы вместе с немецкой монетой 1939 года

В Свердловской области под Ивделем было обнаружено обезглавленное тело, а рядом с ним — немецкая монета 1939 года. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на источник, близкий к силовым структурам.

По предварительным данным, тело принадлежит женщине. На ней были пуховик, брюки, свитер и берцы. По информации источника, монета номиналом пять рейхсмарок находилась в одном из двух кошельков, которые нашли рядом с телом без головы. Отмечается, что останки были объедены животными.

По одной из версий, погибшая могла быть нумизматом, что объясняет наличие коллекционной немецкой монеты. Также среди личных вещей были найдены красная зажигалка для газовой печи и золотые очки.

Труп был обнаружен в лесу железнодорожниками в 59 километрах от Ивделя. Официальных комментариев от сотрудников правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Бали нашли пролежавшее несколько дней на арендованной вилле тело россиянина. Тело туриста было без одежды, вокруг валялись неопознанные лекарства, витамины, средства от комаров и остатки продуктов.

