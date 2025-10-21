Магия цвета: как светотерапия поможет побороть осеннюю хандру

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 42 0

Эта методика прогонит апатию из вашей жизни.

Как избавиться от осенней хандры

Фото: 5-tv.ru

Психиатр Свечникова: светотерапия — эффективное средство в борьбе с хандрой

Симптомы сезонного аффективного расстройства (САР) поможет облегчить лампа для светотерапии с имитацией солнечного света. Об этом в беседе с изданием Газета.ру поделилась выпускница Сеченовского университета, психиатр и психотерапевт Полина Свечникова.

По словам эксперта, это действенный способ избавиться от апатии, плохого настроения, упадка сил и энергии в холодные периоды года. Однако это не поможет при обострении депрессии.

Свечникова отметила, что причины развития САР и депрессивного состояния одинаковы: генетическая предрасположенность, сокращение светового дня и изменения циркадных ритмов. Вместе с тем, оба состояния нарушают концентрацию внимания, снижают физическую активность и создают трудности при выполнении рабочих задач.

Врач уточнила, что связь САР с погодой более тесная нежели у депрессии, а значит подход к лечению должен различаться.

При проявлении симптомов сезонного аффективного расстройства психотерапевт порекомендовала, помимо 20-30-минутной светотерапии, ежедневные прогулки на свежем воздухе по 30-40 минут, стабильный сон от семи до девяти часов и регулярный прием пищи.

При депрессивных расстройствах необходима консультация психиатра или психотерапевта для составления индивидуального плана лечения.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, у женщин упадок сил и настроения в это время года встречается чаще. Эксперты рассказали, что может помочь в борьбе с осенней хандрой.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

