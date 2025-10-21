Бывший вице-мэр Челябинска Репринцев погиб на СВО

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Сергея Репринцева похоронят на Левобережном кладбище.

Погиб бывший вице-мэр Челябинска Сергей Репринцев

Фото: Администрация Челябинской области

Сергей Репринцев, бывший вице-мэр Челябинска и председатель комитета градостроительства и архитектуры, погиб на специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с 78.ru сообщил друг погибшего Константин Головин.

Прощание с Сергеем Викторовичем пройдет 23 октября с 12:00 до 13:00 в зале прощания № 1 на территории компании «ЕвроСервис» по адресу Челябинский тракт, 3/1. Он будет похоронен на Левобережном кладбище.

Напомним, что сотрудники ФСБ задержали Сергея Репринцева 4 июля прошлого года.

Его обвинили в получении взятки в размере 10 миллионов рублей за содействие в согласовании документации по планировке территории в Советском районе города. Следствие утверждает, что депутат городской думы Виталий Паутов выступал посредником в передаче денег и тоже был задержан.

В 2022 году Репринцев уже имел проблемы с законом: его осудили за превышение должностных полномочий.

В обвинении говорилось, что в 2019 году он подписал проект разрешения на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса на улице Ворошилова, не проведя должной проверки документов и осмотра объекта.

Хотя первоначальный приговор был заменен на условный срок, позже это решение было отменено, и дело было направлено на новое рассмотрение, но в конечном итоге закрыто. На фоне уголовного дела Репринцев ушел добровольцем на СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в детском саду под Челябинском мальчику разбили голову за рык.

