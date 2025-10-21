На вес золота? Сколько будет стоить икра к Новому году

Стоимость рыбной продукции собираются контролировать на основе биржевых данных. По новым требованиям, которые вступают в силу уже в ноябре, производителей ждет более строгая отчетность за каждую тонну проданной икры и рыбы.

По словам экспертов отрасли, все это неизбежно отразится на кошельках обычных покупателей. Сыграет в том числе и сезонный фактор. Детали рыбной арифметики — у нашего корреспондента Евгения Подтергеры.

Этот конвейер не остановится до Нового года. Закончилась красная путина, идет обработка рыбы, икры столько, что на предприятия в сезон набирают вахтовиков со всей страны.

«В первый раз друзья позвали, я знать не знал, что это такое, согласился. Вот уже в пятый раз сюда приезжаю», — рассказал один из работников.

Красную икру с Дальнего Востока отделяют от пленок-ястыков, отправляют в рассол. На все производство: от полуфабриката до зернистой в баночке — минут 15. Технология не меняется уже лет десять, а цена на деликатес каждый год разная.

На Дальнем Востоке в рознице икры прошлого года уже не найти. С производства сюда она поступает в куботейнерах, здесь ее фасуют, обязательно проставляют маркировку, QR-код. Здесь указывают сорт. Вот, например, нерка. И обязательно не только дата производства, но и дата вылова, это совсем свежая, сентябрьская.

В 2022 году российские рыбопромышленники произвели почти 10 тысяч тонн деликатеса. Тогда, по данным Росстата, икра в среднем стоила 5300 рублей за килограмм. В 2023 году ее производство в России было на рекордных показателях — в 2,5 раза выше, при этом деликатес подорожал почти на тысячу.

В прошлую путину — резкое падение вылова до 11,5 тысячи тонн, а цена стабильно подскочила аж до 10,5 тысячи. На этот раз прогнозы экспертов по объему улова разнятся — то ли 20 тысяч тонн, то ли 15, что уж говорить про стоимость.

«К Новому году, я думаю, что она примерно сохранится на этом же уровне, но, по крайней мере, не повысится, так, как в прошлом году, такого быть не должно», — отметила представитель трейдера Александра Леонтьева.

В прошлом году и икра, и рыба дорожали по понятным причинам. Правила добычи стали жестче — маркировать икру должны прямо в море, а это траты на персонал и оборудование. Поэтому конкуренция на рынке снизилась, многие закрылись или перестали работать с икрой.

«В общей сложности закредитованность рыбной отрасли превышает 1 триллион рублей. Свободных денег у рыбаков нет. Все это закладывается в себестоимость рыбной продукции», — заявил президент ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Оставшихся производителей при этом достаточно, деликатеса в этом году хватит на всю Россию, но вот розница понижать цену не спешит.

«Уже сейчас мы видим, что, например, самая редкая деликатесная икра, икра кижича, торгуется в диапазоне от 11 до 14 тысяч рублей за килограмм, и, соответственно, там 15-тысячный порог не так далеко», — добавил председатель Рыбного союза Александр Панин.

Перешагнут этот ценовой порог, по мнению экспертов, продавцы к Новому году, и научно объяснить ценовой скачок вряд ли получится.

«Цены на предновогоднюю икру не поддаются никакому анализу. Это исключительно эмоциональная покупка, поэтому говорить о каком-то прогнозе очень сложно», — признал генеральный директор группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Икра — это не продукт первой необходимости, но почти обязательное блюдо на праздничном столе. Парадокс, но ее берут, не обращая внимания на цену.

По разным оценкам, деликатес может подорожать примерно на четверть. Запасливые и дальновидные уже нашли выход, решили купить баночку заранее и заморозить до праздников.

