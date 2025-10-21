Удар по организму: чем опасны для здоровья большие сеты с суши

Александра Якимчук
Александра Якимчук 33 0

Врач советовала убедиться в свежести продуктов, входящих в состав блюда, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Чем опасны суши

Фото: 5-tv.ru

Гастроэнтеролог Титова: большие сеты суши наносят удар по поджелудочной железе

Большие сеты с суши опасны для поджелудочной железы. Об этом изданию Газета.ру рассказала преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета, гастроэнтеролог Екатерина Титова.

«Помимо чудовищной нагрузки калориями и солью, это удар по поджелудочной железе. Органу приходится одновременно вырабатывать огромное количество ферментов и для углеводов (рис), и для жиров (сыр, соусы)», — уточнила эксперт.

Она добавила, что к такой пище особенно осторожно нужно относиться людям с ожирением, атеросклерозом и сахарным диабетом первого и второго типа. Все потому, что данное блюдо способно вызвать скачок глюкозы и триглицеридов.

Напомнила медик и про опасность отравления. Причем чем больше компонентов есть в составе, тем риск выше. Наибольшую опасность несет в себе рыба. При нарушении правил ее хранения или приготовления она становится идеальной средой для размножения бактерий. Также в список наиболее опасных составляющих суши гастроэнтеролог отнесла творожный сыр. В испорченном виде он тоже может стать причиной тяжелых пищевых отравлений.

Ранее 5-tv.ru писал о вреде и пользе сухофруктов.

