Обсуждающих людей у подъезда бабушек могут оштрафовать

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 49 0

Публичное унижение людей — увлечение, которое подлежит санкциям.

Как отомстить бабушкам у подъезда

Фото: 5-tv.ru

Газета.ру: бабушек-сплетниц у подъезда могут оштрафовать

В России пожилых женщин, которые оскорбляют соседей у подъезда или во дворе, можно привлечь к административной ответственности. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с изданием Газета.ру.

По словам специалиста, бабушки могут оскорблять прохожих, комментируя их поступки, семейное или финансовое положение, а подобные действия могут восприниматься окружающими как унижение чести и достоинства. В таких случаях законодательство предусматривает штраф от трех до пяти тысяч рублей, а при публичном оскорблении сумма может достигать десяти тысяч.

Бондарь отметил, что за мат в общественном месте предусмотрено наказание по статье о мелком хулиганстве — штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Если же в разговорах распространяется ложная информация, например обвинение в неплатежах алиментов, это может расцениваться как клевета по статье 128.1 УК РФ с возможным штрафом до миллиона рублей или лишением свободы до двух лет.

Он подчеркнул, что для привлечения обидчика к ответственности важно собирать доказательства: свидетельские показания, аудио- или видеозаписи. После этого можно обратиться в прокуратуру, которая может завести административное дело по статье 5.61 КоАП РФ и направить его для рассмотрения судье.

Эксперт добавил, что сначала стоит попытаться поговорить с оскорбителем и напомнить ему о законодательстве, так как это может остановить конфликт быстрее, чем судебный процесс. Он также отметил, что публичность и умысел имеют значение, а возраст нарушителя не освобождает от ответственности — привлечь к ответственности можно всех с шестнадцати лет.

