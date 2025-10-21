ФСБ задержала шпиона украинской разведки в Москве

Задержанному грозит пожизненный тюремный срок.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

В Москве сотрудники ФСБ задержали агента украинской разведки.

На допросе подозреваемый рассказал, что в 2019 году участвовал в митингах оппозиции на Украине. Там же познакомился с военнослужащими ВСУ и сотрудниками СБУ. А после начала спецоперации уже активно сотрудничал с киевским режимом.

За деньги он передавал данные о месте дислокации ПВО и других стратегически важных объектах на территории Подмосковья, а также Краснодарского края.

За госизмену задержанному грозит пожизненный тюремный срок.

