«Нужно научиться проигрывать»: 104-летний шахматист делится секретом долгой жизни

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 178 0

Каждую субботу он по-прежнему приезжает в клуб единомышленников.

Чем могут помочь шахматы в жизни

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: 104-летний шахматист поделился секретом долгой жизни

Житель Мадрида, 104-летний Мануэль Альварес Эскудеро, считает, что именно шахматы помогли ему прожить долгую и счастливую жизнь. Он начал играть еще в 1937 году — в год, когда шел разгром Герники. Его историю рассказало The Guardian.

Каждую субботу он по-прежнему приезжает в культурный центр Вальдебернардо, где собирается его шахматный клуб. Несмотря на ослабший слух и трость, Мануэль не пропускает ни одного матча.

«Мне было около 16 лет, когда брат научил меня играть. Сначала мы оба ничего не понимали, но постепенно я начал совершенствоваться. Шахматы помогли мне развить логику, терпение и любовь к математике», — поделился он.

Однако для долгожителя важнее всего оказалось не соперничество, а человеческое общение.

«Благодаря шахматам я обрел друзей. Эти отношения длятся десятилетиями, и это самое ценное, что у меня есть», — рассказал дон Мануэль.

Пережив испанскую гражданскую войну и потерю отца, Альварес считает, что его долголетию способствовали спокойствие, отказ от вредных привычек и любознательность. Сейчас у него трое детей, двое внуков и двое правнуков. Друзья по клубу называют его «душой сообщества».

«Он всегда приходил первым и помогал расставлять доски даже в сто лет. Он вдохновляет всех своим добрым сердцем и жизнелюбием», — поделился президент клуба.

Сам дон Мануэль смеется, что без шахмат жизнь была бы «очень скучной», а главное, игра научила его важнейшему жизненному правилу.

«Нужно научиться проигрывать. Ведь именно в поражениях мы больше всего растем», —подытожил долгожитель.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
Кого Уран осыплет деньгами, а кого оставит без копейки? Финансовый гороск...

Последние новости

12:45
Рваная челка и оголенные плечи: Оксана Самойлова кардинально сменила имидж
12:31
Пакет с кровью, матча-мозги и болото с червями: рецепты напитков на Хэллоуин
12:30
Алексей Оверчук: с Россией нельзя разговаривать языком угроз и санкций
12:25
В аэропорту Парижа задержали подозреваемого по делу об ограблении Лувра
12:20
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ города Ясиноватая
12:10
«Нужно научиться проигрывать»: 104-летний шахматист делится секретом долгой жизни

Сейчас читают

Квартирный вопрос: в Госдуме рассказали о единоразовой субсидии на покупку жилья
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
💕Любовный гороскоп на ноябрь 2025 для знаков зодиака: видео
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео