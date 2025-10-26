«Нужно научиться проигрывать»: 104-летний шахматист делится секретом долгой жизни

The Guardian: 104-летний шахматист поделился секретом долгой жизни

Житель Мадрида, 104-летний Мануэль Альварес Эскудеро, считает, что именно шахматы помогли ему прожить долгую и счастливую жизнь. Он начал играть еще в 1937 году — в год, когда шел разгром Герники. Его историю рассказало The Guardian.

Каждую субботу он по-прежнему приезжает в культурный центр Вальдебернардо, где собирается его шахматный клуб. Несмотря на ослабший слух и трость, Мануэль не пропускает ни одного матча.

«Мне было около 16 лет, когда брат научил меня играть. Сначала мы оба ничего не понимали, но постепенно я начал совершенствоваться. Шахматы помогли мне развить логику, терпение и любовь к математике», — поделился он.

Однако для долгожителя важнее всего оказалось не соперничество, а человеческое общение.

«Благодаря шахматам я обрел друзей. Эти отношения длятся десятилетиями, и это самое ценное, что у меня есть», — рассказал дон Мануэль.

Пережив испанскую гражданскую войну и потерю отца, Альварес считает, что его долголетию способствовали спокойствие, отказ от вредных привычек и любознательность. Сейчас у него трое детей, двое внуков и двое правнуков. Друзья по клубу называют его «душой сообщества».

«Он всегда приходил первым и помогал расставлять доски даже в сто лет. Он вдохновляет всех своим добрым сердцем и жизнелюбием», — поделился президент клуба.

Сам дон Мануэль смеется, что без шахмат жизнь была бы «очень скучной», а главное, игра научила его важнейшему жизненному правилу.

«Нужно научиться проигрывать. Ведь именно в поражениях мы больше всего растем», —подытожил долгожитель.

