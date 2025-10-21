Журналист Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов

|
Дарья Орлова
Из данных Росфинмониторинга следует, что список также пополнили его коллеги из медиа- и политической сферы.

Кто пополнил список террористов и экстремистов в РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Росфинмониторинг внес журналистку «Дождя»* Анну Монгайт** и блогера Илью Варламова**, ранее признанных в России иноагентами, в перечень террористов и экстремистов. Этот вывод следует из данных Росфинмониторинга. Список террористов и экстремистов также пополнил политолог Сергей Медведев**.

Илья Варламов — журналист, блогер и общественный деятель. Стал известен благодаря блог-платформе в ЖЖ, а затем и авторскому медиа, где публиковал репортажи с политических акций, материалы об урбанистике и проблемах городской среды, а также обзоры событий в России и за рубежом.

Варламов распространял недостоверную информацию о деятельности государственных органов и их политике, в том числе о вооруженных силах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что блогера Варламова заочно приговорили к восьми годам лишения свободы.

* — телеканал «Дождь» признан в РФ СМИ-иноагентом

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

