Блогера Варламова* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Интернет-знаменитость уже дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента.

Блогера Варламома приговорили к восьми годам лишения свободы

Фото: URA.RU/ТАСС

Мещанский районный суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы блогера Илью Варламова*. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru, который присутствовал на заседании.

Интернет-знаменитость был осужден заочно, так как в настоящий момент находится за пределами России и объявлен в международный розыск. Суд назначил блогеру наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 99,5 миллиона рублей.

Варламов был признан виновным по двум статьям: уклонении от исполнения обязанностей иноагента и в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Представители защиты блогера настаивали на оправдательном решении.

В течение года Варламов уже был дважды привлечен к административной ответственности за то, что продолжал распространять контент в интернете без указания на свой статус иноагента в России.

Ранее 5-tv.ru писали о том, что писатель Дмитрий Быков* заочно арестован по делу о фейках о российской армии.

* — признан иноагентом на территории РФ.


