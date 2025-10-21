Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика

Анна Бутырина: подозреваемого в деле Политика будут судить по статье 105 УК РФ

В убийстве кинооператора и режиссера Сергея Политика много темных пятен. Об этом рассказала адвокат Анна Бутырина в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

По ее словам, предполагаемого закладчика, который в ходе конфликта нанес режиссеру смертельное ранение, будут судить по статье 105 УК РФ — «Убийство». При этом, если в ходе расследования удаться доказать, что подозреваемый хотел отомстить жертве, потому что тот неоднократно на него жаловался в полицию, то это станет отягчающим обстоятельством.

Как отметила юрист, если Сергей Политик действительно обращался в органы с жалобами о том, что в его доме неизвестные делают тайники с запрещенным веществом, то правоохранители должны были отреагировать и провести оперативные действия. Однако пока этот факт не подтвержден. Поэтому делать выводы относительно произошедшего слишком рано.

«Если Сергей обращался с заявлением о предполагаемых закладчиках, и они не были установлены, то мы не можем привлекать к ответственности правоохранительные органы», — отметила юрист.

Отвечая на вопрос, можно ли привлечь к ответственности сотрудников полиции, если те в подобных ситуациях проявляют халатность, Бутырина отметила: каждая ситуация индивидуальна.

Например, если речь идет о бездействии или недостаточном реагировании со стороны правоохранительных органов, то человек может написать жалобу в вышестоящие инстанции, включая прокуратуру.

«Если будет установлено, что сотрудник превысил свои полномочия или нарушил закон, его привлекут к ответственности», — уточнила Бутырина.

Также адвокат рассказала, как гражданину можно защитить себя, если он сталкивается с закладчиками возле дома. В первую очередь, нужно обратиться с соответствующими жалобами в полицию и муниципальные службы.

«Если не установлено камер наблюдения, обязательно добиваться того, чтобы их установили», — подчеркнула Бутырина.

Юрист добавила, что, к сожалению, в нашей стране в последние годы подростки все чаще вступают на скользкую дорожку, становясь закладчиками. Об этом подробнее она рассказала в своем документальном фильме «228 прим 1».

Ранее 5-tv.ru писал, что убийца режиссера Сергея Политика попал на камеры видеонаблюдения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ