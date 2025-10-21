В Исландии впервые обнаружили комаров

В Исландии зафиксировали первый случай появления комаров на территории страны. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

По данным СМИ, об обнаружении насекомых стало известно после публикации в соцсетях. Пользователь по имени Бьорн Хьялтасон написал, что вечером 16 октября заметил несколько комаров и передал их специалистам Института естественной истории Исландии для анализа.

Энтомолог Маттиас Альфредссон подтвердил, что найденные насекомые действительно являются комарами.

«Это первый случай, когда комаров обнаружили на территории Исландии», — цитирует RUV слова специалиста.

По оценке эксперта, комары, относящиеся к виду Culiseta annulata, способны выдерживать низкие температуры, поэтому их появление может означать, что насекомые смогут прижиться на острове.

Ранее в России был выявлен первый случай заражения лихорадкой чикунгунья, которая переносится комарами. Заболевшего мужчину госпитализировали в Москве после возвращения из поездки на Шри-Ланку. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

