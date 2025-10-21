В Исландии впервые обнаружили комаров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Энтомологи оценили внеапное появление насекомых на территории страны.

В Исландии впервые за всю историю планеты обнаружили комаров

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Исландии зафиксировали первый случай появления комаров на территории страны. Об этом сообщает телерадиокомпания RUV.

По данным СМИ, об обнаружении насекомых стало известно после публикации в соцсетях. Пользователь по имени Бьорн Хьялтасон написал, что вечером 16 октября заметил несколько комаров и передал их специалистам Института естественной истории Исландии для анализа.

Энтомолог Маттиас Альфредссон подтвердил, что найденные насекомые действительно являются комарами.

«Это первый случай, когда комаров обнаружили на территории Исландии», — цитирует RUV слова специалиста.

По оценке эксперта, комары, относящиеся к виду Culiseta annulata, способны выдерживать низкие температуры, поэтому их появление может означать, что насекомые смогут прижиться на острове.

Ранее в России был выявлен первый случай заражения лихорадкой чикунгунья, которая переносится комарами. Заболевшего мужчину госпитализировали в Москве после возвращения из поездки на Шри-Ланку. Сейчас пациент находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:43
В Таиланде мужчина привязал соседку к бревну и утопил
20:26
В Исландии впервые обнаружили комаров
20:08
В Китае зафиксировали первый случай заражения редким вирусом ВИЧ-2
19:41
Охранники Лувра отказались выйти на работу после кражи из музея
19:36
«Захотелось обнять»: Никита Ефремов вспомнил день выхода отца из СИЗО
19:30
В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети

Сейчас читают

Много темных пятен: адвокат о перспективах дела об убийстве режиссера Сергея Политика
«Совершенно разные цели»: как и зачем злоумышленники взламывают аккаунты звезд
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео