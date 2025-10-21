Охранники Лувра отказались выйти на работу после кражи из музея

После кражи экспонатов Лувра сотрудники службы безопасности отказались приступить к работе, пока руководство не сообщит, какие меры будут приняты для усиления защиты. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.

По словам Абдельхеди, безоружные охранники были настолько потрясены произошедшим, что отказались работать, пока не услышат от руководства, какие шаги предпримут для повышения безопасности.

Ранее профсоюзы Лувра неоднократно предупреждали об устаревших технических системах и нехватке кадров, особенно в охране.

«Вся система видеонаблюдения в музее сегодня устарела. Не хватает персонала, чтобы заниматься видеонаблюдением, но также не хватает и людей для эвакуации в случае возникновения проблем», — заявил генеральный секретарь секции культуры национального профсоюза CFDT Алексис Фритче.

Руководитель отделения профсоюза SUD в Лувре Жюльен Дюнуайе отметил, что количество сотрудников службы безопасности за последние годы заметно сократилось.

По его данным, в 2023 году в штате оставалось 856 человек против 994 в 2014 году.

«Эти слабости могут заметить злоумышленники, которые ищут возможности для проведения подобных операций», — подчеркнул он.

Кража экспонатов Лувра произошла утром 19 октября. Неизвестные поднялись на один из фасадов музея, разбили окно и проникли в галерею Аполлона, где похитили ряд ювелирных изделий. По данным прокуратуры Парижа, среди украденных экспонатов — ожерелье и серьги из коллекции императрицы Мари-Луизы, украшения королев Марии-Амалии и Гортензии де Богарне, а также броши и тиара императрицы Евгении.

Позднее вблизи музея была найдена сломанная корона супруги императора Наполеона III Евгении.

