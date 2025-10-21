Умер звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Иван Безбородов

Дарья Орлова
Дарья Орлова 91 0

Российский актер театра и кино ушел из жизни, не дожив всего несколько дней до 40-летия.

Умер актер Иван Безбородов

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» 1997г

В Санкт-Петербурге скончался 39-летний актер театра и кино Иван Безбородов, наиболее известный по участию в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ru».

По данным издания, артист умер еще в сентябре, однако информация о его кончине появилась только сейчас.

Иван Безбородов родился 1 октября 1985 года в Ленинграде. Он окончил Санкт-Петербургскую Государственную Академию театрального искусства и с 2007 года служил в труппе Малого драматического театра — Театра Европы. За годы своей карьеры актер снялся в 18 фильмах и сериалах.

В популярном детективном сериале «Улицы разбитых фонарей» Безбородов сыграл фокусника Сергея Николаева. Его партнерами по площадке стали Александр Половцев, Михаил Лучко, Борис Клюев и другие известные артисты.

Смерть актера стала большой потерей для коллег и его поклонников.

