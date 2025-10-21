В России впервые выписан штраф за рекламу в запрещенной соцсети

В России впервые назначен административный штраф за размещение рекламы в социальной сети Instagram*. Об этом 5-tv.ru рассказала юрист и блогер из Краснодара Евгения Тутушкина.

«Меня привлекли к ответственности, назначили 30 тысяч рублей штраф. На сегодняшний момент мы ждем постановления и подаем иск в арбитражный суд Краснодарского края, потому что это было первое нарушение. Я полагаю, целесообразно в отношении меня выбрать предупреждение. Данная статья предусматривает эту меру», — заявила Тутушкина.

Дело в отношении юриста возбудили после жалобы одной из подписчиц. В обращении указывалось, что блогер опубликовала видеоролик с упоминанием промокода, совпадающего с ее фамилией. После проверки женщину признали виновной в нарушении законодательства о рекламе.

Тутушкина утверждает, что ролик был размещен до вступления в силу новых правил, а сама публикация носила рекомендательный характер и не имела коммерческой цели. Она добавила, что самостоятельно оплатила проживание в отеле, о котором рассказывала в видео, и лишь «хотела поддержать отечественный бизнес».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ