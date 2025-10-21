Простуда или кое-что похуже: почему осенью растет риск пневмонии

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина

В холодное время года воспаление легких чаще всего развивается по двум причинам.

Какие симптомы у пневмонии — советы врача

Фото: 5-tv.ru

Пульмонолог Пальман: распознать пневмонию без помощи врача почти невозможно

Осенью риск заболеть пневмонией значительно увеличивается. Распознать первые симптомы болезни, которые нередко маскируются под обычную простуду, без помощи врача крайне сложно. Об этом в беседе с Life.ru рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман.

По словам специалиста, в холодное время года воспаление легких чаще всего развивается по двум причинам.

«Во-первых, просто элементарно погодные условия способствуют возникновению каких-то респираторных заболеваний, любых, вирусных, бактериальных — неважно. А второе — сами по себе вирусные инфекции могут в качестве осложнения иметь пневмонию», — отметил он.

Особенно уязвимыми, по словам врача, являются пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями легких и те, кто страдает сахарным диабетом.

Пальман выделил ряд тревожных признаков, при которых необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Среди них — температура до 40 градусов, сохраняющаяся более трех дней, появление одышки, а также повторный рост температуры после ее временного снижения.

Эксперт подчеркнул, что современные вирусы нередко протекают непредсказуемо, а высокая температура может сохраняться до недели, что повышает риск осложнений. Он призвал не заниматься самолечением и при любых сомнениях обращаться к врачу.

«Основная идея: вам плохо — покажитесь доктору. Вам не очень плохо, но это затягивается — покажитесь доктору. Самостоятельно поставить диагноз „пневмония“ зачастую невозможно», — резюмировал Пальман.

