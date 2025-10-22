«Помочь братве, туда-сюда»: Маликов о рэкетирах девяностых

Рита Цветкова
Артист признался, что в лихие годы ему пришлось побеспокоиться о своих гонорарах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Певец Дмитрий Маликов: в девяностые рэкетиры не просили конкретные проценты

Народный артист России Дмитрий Маликов заявил, что и его коснулись нравы лихих девяностых годов. О своем опыте общения с подобными «организациями» он рассказал в эфире утреннего шоу «1+1» на «Новом Радио», кадры которого попали в распоряжение 5-tv.ru. По словам музыканта, бандиты хотели получить от него часть концертной выручки и не раз!

«Были (такие случаи), рэкет подходил реально в девяностые. (Нужны были) деньги. Еще песни „Одна ты такая“ не было, моей кормилицы. Они не просили конкретные проценты всегда, говорили: „Дим, ну надо ребятам помочь, братве, туда-сюда“. Ну как-то вот так», — поделился Маликов.

На вопрос одного из ведущих утреннего шоу, чем такие «наезды» отличаются от условий работы с продюсерским центром, Маликов со смехом ответил: «Ничем». Признался, что нервы рэкетиры ему потрепали, однако до реальной дележки гонораров не дошло. А самому композитору пришлось позаботиться об охране, хоть экстренных ситуаций и удавалось избегать.

«Страшновато, да. Кстати, у меня в охране работал Володя Турчинский, знаменитый человек, к сожалению, ушел из жизни. Он был огромного размера. Помню, что в основном они мне были нужны для того, чтобы цветы уносить со сцены», — поделился артист.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Дмитрий Маликов откровенно поговорил о двойниках. Не секрет, что некоторые исполнители «гастролируют» сразу в нескольких городах, подменяя себя похожими людьми. Ради большей выручки, разумеется. Делал ли так Маликов в пик популярности?

