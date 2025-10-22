«Надежный ключ»: адвокат объяснила, что делать при потере документов на недвижимость

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Юрист подчеркнула, что главное — не паниковать и действовать по установленным процедурам.

Что делать при потере документов на недвижимость

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Людмила Айвар: выписка из ЕГРН — самый надежный ключ от имущества

Потеря документов на недвижимость не является катастрофой и не ведет к утрате права собственности. Об этом в беседе с Life.ru рассказала председатель экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве, заслуженный адвокат Людмила Айвар.

По словам специалиста, основным подтверждением права на недвижимость служит не бумажный документ, а запись в государственном реестре. Поэтому при утрате бумаг важно сохранять спокойствие и действовать строго в рамках процедуры.

Айвар отметила, что первым шагом должно стать обращение в полицию. Это поможет защититься от возможных злоупотреблений, если документы попадут в чужие руки. Для дополнительной безопасности юристы советуют опубликовать объявление о пропаже в местной газете или на сайте муниципалитета — это станет предупреждением для недобросовестных лиц.

«Храните электронные копии всех правоустанавливающих документов. Заверьте хотя бы один комплект нотариально. А при любых сомнениях — закажите выписку из ЕГРН: это самый надежный „ключ“ от вашего имущества», — подчеркнула адвокат.

Эксперт добавила, что если кадастровые сведения не совпадают, потребуется новое межевание. В спорных ситуациях вопрос решается в суде на основании архивных и фактических данных. Потеря документа, подчеркнула Айвар, не отменяет право собственности на имущество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.35
-0.01 94.67
0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
Посмертную маску Высоцкого не смогли продать из-за высокой стоимости
4:35
Уже скоро: когда перестанет действовать автопродление водительских прав
4:30
FIS не допустила российских и белорусских спортсменов к квалификации Олимпиады
4:14
Трамп пообещал через два дня сказать, встретится ли он с Путиным в Будапеште
4:00
«Надежный ключ»: адвокат объяснила, что делать при потере документов на недвижимость
3:53
Bloomberg: ЕС и Украина подготовили план урегулирования конфликта с РФ

Сейчас читают

В России впервые выписан штраф за рекламу в Instagram*
«Воспитательная работа»: Кончаловский о влиянии Никиты Михалкова на свою жизнь
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео