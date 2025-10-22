«Надежный ключ»: адвокат объяснила, что делать при потере документов на недвижимость

Адвокат Людмила Айвар: выписка из ЕГРН — самый надежный ключ от имущества

Потеря документов на недвижимость не является катастрофой и не ведет к утрате права собственности. Об этом в беседе с Life.ru рассказала председатель экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве, заслуженный адвокат Людмила Айвар.

По словам специалиста, основным подтверждением права на недвижимость служит не бумажный документ, а запись в государственном реестре. Поэтому при утрате бумаг важно сохранять спокойствие и действовать строго в рамках процедуры.

Айвар отметила, что первым шагом должно стать обращение в полицию. Это поможет защититься от возможных злоупотреблений, если документы попадут в чужие руки. Для дополнительной безопасности юристы советуют опубликовать объявление о пропаже в местной газете или на сайте муниципалитета — это станет предупреждением для недобросовестных лиц.

«Храните электронные копии всех правоустанавливающих документов. Заверьте хотя бы один комплект нотариально. А при любых сомнениях — закажите выписку из ЕГРН: это самый надежный „ключ“ от вашего имущества», — подчеркнула адвокат.

Эксперт добавила, что если кадастровые сведения не совпадают, потребуется новое межевание. В спорных ситуациях вопрос решается в суде на основании архивных и фактических данных. Потеря документа, подчеркнула Айвар, не отменяет право собственности на имущество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.