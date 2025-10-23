«Мы живем в сложном мире»: Вадим Самойлов о причинах распада «Агаты Кристи»

Артист с братом-сооснователем группы сегодня идут разными дорогами, в том числе и в творчестве.

«Агата Кристи» распалась из-за разных взглядов на жизнь братьев Самойловых

Группа «Агата Кристи» распалась из-за того, что ее лидеры, братья Вадим и Глеб Самойловы — очень разные люди. Об этом корреспонденту 5-tv.ru на дне рождения МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце рассказал сам Вадим Самойлов.

«С детства было понятно, что мы очень разные, и какое-то время мы будем существовать в одном поле, а потом каждый пойдет своей человеческой и музыкальной дорогой», — пояснил артист.

Он добавил, что именно поэтому в 2008 году они задумались над созданием прощального музыкального альбома, съездили с ним в тур и начали строить карьеру отдельно друг от друга.

Артист пояснил, в каком именно вопросе они не нашли точку соприкосновения и заняли совершенно противоположные позиции.

«Я больше верю в то, что добро победит, а Глеб не верит в это совсем. <…> Мы живем сложно, и вопрос в том, чтобы в этом сложном мире, где вокруг тебя говно, не превратиться в это говно и пронести в себе то, что ты способен пронести, несмотря ни на что. Ненавидеть этот мир смысла нет. А у Глебки, у него другая ситуация. Он этот мир обличает, он его обвиняет в том, что этот мир не такой. Это его внутреннее устройство, ему от этого больно. То есть это совершенно разные подходы», — разъяснил Вадим Самойлов.

Музыкант отметил, что у них сейчас нет планов воссоединяться, так как нет совместного творческого потенциала, а только ради денег неинтересно. Однако Самойлов-старший отметил, что «жизнь остроумная», поэтому он не исключает возможности, что когда-то еще доведется поработать с братом.

