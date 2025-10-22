«Он был очень напуган»: медсестра увидела смерть у кровати пациента

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 26 0

Она надолго запомнит это ночное дежурство.

Доказательства существования смерти

Фото: 5-tv.ru

В США медсестра увидела смерть у кровати пациента

Во время ночной смены в американской больнице медсестра увидела у кровати своего пациента темную фигуру в черном одеянии. Об этом на своем YouTube-канале рассказала врач Андреа О’Коннор. По словам медицинской работницы, мрачный силуэт высотой около двух метров появлялся в палате, когда больной был в состоянии сильного страха и беспокойства.

Доктор О’Коннор, собирающая необычные случаи из медицинской практики со всего мира, отметила, что никогда не сталкивалась с подобным явлением. Она также призналась, что склонна верить рассказу коллеги, ведь, по ее словам, медики часто сталкиваются с вещами, которые не поддаются объяснению.

«Его проверяли каждые 15 минут, потому что он был очень напуган… и внезапно его тревога и страх стали нарастать», — пересказала историю О’Коннор, уточнив, что медсестра якобы дважды видела в палате темную фигуру ростом около двух метров, напоминающую смерть с косой.

В комментариях под видео зрители, включая других работников здравоохранения, делились своими похожими случаями. По словам одной из комментаторов, подобные видения нередко встречаются среди медперсонала, работающего в отделениях интенсивной терапии.

