Экс-главу ЦРУ потребовали привлечь за ложные показания о Трампе и России

В Конгрессе США потребовали от Министерства юстиции привлечь к ответственности экс-главу ЦРУ Джона Бреннана за ложные показания, данные во время слушаний о «связях» американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо, поступившее в распоряжение редакции.

В документе председатель судебного комитета палаты представителей, республиканец Джим Джордан, отметил, что у комитета имеются доказательства того, что Бреннан во время допроса 11 мая 2023 года сознательно предоставил неверные сведения. По словам Джордана, экс-глава ЦРУ сделал несколько намеренно ложных заявлений, касающихся существенных обстоятельств расследования.

В письме также приводятся примеры других случаев, когда Бреннан, возглавлявший ЦРУ при Бараке Обаме, мог вводить Конгресс в заблуждение. По данным СМИ, он уже находится под следствием по делу о лжесвидетельстве, связанном с расследованием «вмешательства» России в выборы.

Американские спецслужбы еще в 2016 году обвиняли Москву в попытках повлиять на исход президентской кампании, утверждая, что Кремль поддерживает Трампа. Однако опубликованный Минюстом США доклад от 18 апреля 2019 года не выявил доказательств сговора между Трампом и Россией.

Газета New York Post ранее сообщала о докладе ЦРУ, в котором говорилось о возможных нарушениях при подготовке отчета о «российском вмешательстве» и его политической подоплеке. Сам Дональд Трамп назвал распространение подобных сведений «преступлением века», подчеркнув, что оно представляет угрозу для Соединенных Штатов.

