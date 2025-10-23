Россияне стали в четыре раза чаще попадаться на фишинговые сайты мошенников

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Преступники активно используют ИИ.

Сколько человек стали жертвами фишинговых сайтов в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число жертв мошенников, попавшихся на уловку фишинговых сайтов, выросло в четыре раза за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщили Lenta.ru специалисты холдинга «Информзащита».

По словам экспертов, преступники активно пользуются ИИ, чтобы «работать» эффективнее. Созданные с помощью нейросетей фишинг-ресурсы в точности копируют реальный интерфейс и часть функционала настоящих страниц.

Кроме того, мошенники используют искусственный интеллект для массовых рассылок с персонализированным содержанием на разных языках. Конфиденциальная информация и аутентификационные данные остаются главной целью злоумышленников. Именно такая цель была у фишинговых сайтов в более чем 70 процентах инцидентов, отметили в холдинге.

Для кражи финансовых средств создано порядка 30 процентов фишинговых ресурсов, функционал еще около 15 процентов — распространение дезинформации о государственных органах и компаниях. Директор Центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко отметил, что такие ресурсы остаются большой угрозой.

Специалист подчеркнул, что пользователям необходимо оставаться особенно бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам, а также быть внимательным при переписке в мессенджерах.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники все чаще маскируют фишинговые ресурсы под маркетплейсы, инвестиционные платформы, формы входа на сервисы государственных ресурсов и площадки для сбора персональных данных россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:09
Список противопоказаний: кого в России могут лишить прав уже в 2027 году
3:52
«Они мне противны»: Успенская высказалась о звездах, уехавших из РФ во время СВО
3:34
Россияне стали в четыре раза чаще попадаться на фишинговые сайты мошенников
3:17
Мурашко призвал пересмотреть взгляды на старение и долголетие
3:00
Трамп: деэскалация в ядерной сфере, о которой говорил Путин, — это хорошо
2:45
Число погибших при взрыве на заводе в Копейске выросло до девяти

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео