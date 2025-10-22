Муж актрисы Дружининой Анатолий Мукасей находится в реанимации

Состояние народного артиста России Анатолия Мукасея оценивается как тяжелое, сообщил источник 5-tv.ru. В данный момент кинооператор и муж актрисы Светланы Дружининой находится в реанимации.

Врачи делают все возможное для стабилизации состояния Мукасея — он остается в сознании и дышит самостоятельно. Кинооператор перенес транзиторную ишемическую атаку — она произошла минувшей ночью на фоне поражения сосудов головного мозга.

Ранее 5-tv.ru писал, что артисту стало плохо, когда он находился дома, после чего он был госпитализирован в московскую больницу. Мукасей потерял сознание, скорую помощь вызвали члены его семьи.

Анатолий Мукасей — лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель искусств РСФСР и народный артист России. Он участвовал в создании множества известных фильмов, среди которых «Чучело», «Берегись автомобиля», «Большая перемена» и другие знаменитые отечественные кинокартины.

