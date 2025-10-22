Подстригает себе челку под бокал мартини: Дакота Джонсон о своем имидже
Она также поделилась своим подходом к уходу за волосами.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
Дакота Джонсон: сама подстригаю себе челку под бокал мартини
Американская актриса Дакота Джонсон предпочитает сама ухаживать за своей знаменитой челкой — и делает это с бокалом мартини в руках. Об этом она рассказала в интервью Vogue Germany.
Как признается 36-летняя актриса, что челка стала неотъемлемой частью ее образа и личности.
«У меня была челка с детства. Я сама подстригла ее, когда мне было около четырех лет, и она мне очень нравилась. С тех пор она со мной почти всегда. Без челки я не чувствую себя собой», — рассказала звезда.
Джонсон призналась, что ее фирменный стиль требует постоянного ухода.
«Конечно, было бы здорово, если бы не приходилось все время подстригать ее, но я всегда беру с собой ножницы. Люблю пить мартини, пока подравниваю челку», — поделилась она.
При этом актриса отметила, что не всегда такая комбинация заканчивалась удачно.
Звезда фильма «50 оттенков серого» поделилась и своим подходом к уходу за волосами. По ее словам, он максимально естественный: она не пользуется средствами для укладки, дает волосам высыхать самостоятельно и лишь изредка использует сыворотку. Также Джонсон связывает хорошее состояние своих волос с тем, что она правильно питается, пьет много воды и не перегружает их уходом.
«Во время съемок, конечно, все по-другому — там за моими волосами следят профессионалы», — добавила она.
