Звезда «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова спровоцировала слухи о беременности

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Из шоу она ушла по личным обстоятельствам.

Беременна ли жена рэпера Фараона Соня Егорова

Фото: Instagram*/sonya_egorova

Жену рэпера Глеба Голубина, более известного как Pharaoh, и звезду телешоу «Битва экстрасенсов» Соню егорову фанаты заподозрили в беременности. Соответствующее видео распространилось в сети.

На последнем концерте музыканта поклонники заметили у его супруги округлившийся живот, который, по их мнению, точно связан с деликатным положением. Весной 2025 года Егорова по личным обстоятельствам ушла из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», что стало поводом для дополнительных обсуждений.

При этом Соне статус будущий мамы приписывают не впервые. Рэпера Pharaoh и его избранницу называли будущими родителями в марте этого года. Тогда в соцсетях появился ролик, на котором один из участников «Битвы Экстрасенсов» назвал Соню беременной.

Информацию о беременности сама Егорова пока не комментировала. В браке с Голубиным она состоит с 2023 года.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

