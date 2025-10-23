Список противопоказаний: кого в России могут лишить прав уже в 2027 году

Мария Щелканова
Новые поправки планируют ввести в действие.

Ограничения в выдаче водительских прав в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Список противопоказаний для получения прав в РФ обновится в 2027 году

В перечень медицинских противопоказаний для получения водительских прав в первую очередь включили болезни сердечно-сосудистой и нервной систем. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, к таким ограничениям относятся заболевания, которые могут привести к внезапной смерти.

«Среди них эпилептические припадки и другие эпилептиформные расстройства нервной системы, перенесенные инсульты и инфаркты, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, гипертония и онкологические заболевания, а также серьезные нарушения зрения», — уточнил врач.

При этом Звонков отметил, что окончательное решение принимают специалисты: даже при наличии подобных диагнозов получение водительских прав возможно, если заболевание протекает в легкой форме и не представляет опасности для самого водителя и окружающих.

Также отмечается, что водителей, у которых выявили подобные болезни, лишат возможности получить или сохранить водительские права. Поправки планируют ввести в действие с 2027 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств. В список запрещенных собрались включить среди прочих и безрецептурные препараты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

