В Госдуме предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

В России может появиться официальный список медикаментов, запрещенных для водителей. За использование некоторых безрецептурных лекарств грозит существенный штраф или лишение водительских прав. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
Предполагается, что в этот список будут включены препараты, затрудняющие концентрацию внимания и скорость реакции для управления транспортом, такие как снотворные и седативные средства. Перечень таких препаратов будет определен Правительством РФ.
По словам Леонова, штраф за вождение под воздействием подобных медикаментов может составить 45 тысяч рублей, а также повлечь лишение прав на срок до двух лет.
Как отметил глава комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы водителям было удобно находить в подобном списке лекарство, которое они использовали, будут дополнительно маркировать такие препараты с предупреждающей пометкой «противопоказано при вождении».
