Фильмы ужасов набирают популярность: почему людям нравится бояться

The Guardian: Раскрыты причины, почему фильмы ужасов набирают популярность

В последние годы жанр ужасов уверенно возвращается в лидеры киноиндустрии, демонстрируя впечатляющий рост кассовых сборов и завоевывая внимание самых разных аудиторий. Эксперты отмечают, что фильмы о призраках, зомби, мстительных духах и безумных ученых сегодня находят отклик у зрителей гораздо сильнее, чем несколько лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Среди главных хитов года — «Оружие», «Грешники», «Заклятие: Последняя глава» и ремейк «28 лет спустя». Эти фильмы соединяют мастерство режиссуры и психологический эффект, позволяя зрителям испытывать страх в безопасной обстановке.

Секрет популярности, по словам специалистов, кроется не только в мастерстве режиссеров и актеров, но и в актуальности тем. Ужастики помогают зрителям переживать тревогу, страх и стресс в безопасной форме, превращая внутренние эмоции в катарсис.

Социальные и политические волнения также усиливают интерес к жанру. На фоне новостей о кризисах, катастрофах и социальных конфликтах образы ведьм, зомби и мстительных духов воспринимаются иначе, чем раньше.

Современные режиссеры жанра экспериментируют с формой и содержанием, соединяя элементы артхауса с традиционными хоррорами. Среди них — социально ориентированные и сатирические проекты, такие как «Отрезанное солнце», исследующие темы популизма и общественного страха, а также «Сын плотника», переосмысляющий библейские сюжеты через призму жанра ужасов.

Новые элементы делают фильмы необычными и привлекает зрителей, ищущих новые впечатления. Одновременно появляется интерес к андеграундным и ретро-ужастикам, что отражает стремление аудитории к контрасту с массовыми голливудскими продуктами.

Фильмы ужасов продолжают сочетать старомодные страхи с современными тревогами, оставаясь способом для зрителей безопасно столкнуться с собственными эмоциями. Эксперты прогнозируют, что жанр будет сохранять популярность, отражая самые актуальные страхи общества и предлагая новый взгляд на привычные ужасы.

