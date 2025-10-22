«Мне все равно» — Дайнеко о введенных против нее ограничениях

Певицу внесли в санкционные списки Украины и Канады.

Как повлияли на Дайнеко введенные против нее санкции

Дайнеко заявила, что западные санкции не повлияли на ее жизнь

Введенные санкции против певицы Виктории Дайнеко никак не сказались на ее жизни и профессиональной деятельности. Об этом сама певица рассказала во время беседы с изданием Газета.ру.

«Мне все равно на санкции, на меня они никак не повлияли», — подчеркнула артистка.

Ранее 38-летней певице был запрещен въезд в Латвию на фоне ее позиции в отношении специальной военной операции. Позднее Дайнеко внесли в санкционные списки Украины и Канады.

Виктория Дайнеко — лауреат проекта «Фабрика звезд» и исполнительница популярных песен «Снилось мне», «Я просто сразу от тебя уйду», «Фильм не о любви» и других хитов.

До этого 5-tv.ru сообщал о том, что певица столкнулась с навязчивым поклонником, который длительное время отслеживал ее передвижения по геолокации. Мужчина попытался проследить за артисткой до дома ее родителей, однако был остановлен отцом певицы. После инцидента фанат прекратил свои попытки контакта.

