«Недостаточно хороши»: как родители ищут пару для своих детей на брачных рынках

WSJ: В Китае родители ищут будущих супругов для своих детей на брачных рынках

В пятницу и субботу утром сотни родителей заполняют Народный парк Чунцина на юго-западе Китая, участвуя в так называемом «сянцинь цзяо», или брачном рынке, чтобы найти подходящих женихов и невест для своих взрослых детей. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Недостаточно хороши»

Тем не менее, такая практика не повсеместно распространена. Чжан Цзин, работающая в сфере продаж, сама ищет мужа, а не отправляет родителей. Однако подобные ситуации встречаются все реже, ведь найти вторую половинку — задача непростая.

«Дело не в том, что мы придирчивы. Они недостаточно хороши», — сетует 34-летняя Цзин.

По ее словам, многие мужчины не зарабатывают достаточно или не имеют собственного жилья, чтобы соответствовать ожиданиям женщин и их семей.

Офлайн-анкета

На брачном рынке родители раскладывают бумажные резюме детей — офлайн-аналог онлайн-знакомств. Часто указывают пол, возраст, рост, работу, доход и даже вес. В профиле, например, может быть написано, что потенциальный муж не должен иметь «никаких вредных привычек». Указываются также предпочтительный рост, вес и ежемесячный доход.

Демографические последствия политики одного ребенка

Политика одного ребенка, введенная в 1979 году при Дэн Сяопине, оставила Китай с серьезным дисбалансом между мужчинами и женщинами. Многие незамужние девушки получили лучшее образование и ресурсы, чем их ровесники-мужчины. Сейчас государство пытается стимулировать рождаемость субсидиями, но в прошлом году было зарегистрировано лишь 6,1 миллиона браков при населении более миллиарда человек.

Реальные истории участников

Хуан Вэймин — 36-летний мужчина, работающий в маркетинге. В его собственности — жилье и автомобиль.

«Укрепляется мнение, что мужчины должны делать очень много вещей, чтобы соответствовать женским требованиям. Я сдамся и стану холостяком, если не найду партнера к 40 годам», — жалуется Вэймин.

Социальная функция и будущее

Государственные СМИ сообщают, что первые подобные рынки появились в Пекине в начале 2000-х и распространились по стране. Историй успеха немного, но люди продолжают приходить в парки, чтобы обсудить брачные перспективы своих детей, а пенсионеры находят здесь место для общения и сплетен.

