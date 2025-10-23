Трамп заявил, что Украина наносит удары вглубь России европейскими ракетами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина использует для ударов по территории России европейские ракеты, а не американские.

«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще», — сказал президент США, общаясь с журналистами.

Трамп подчеркнул, что американское оружие находится под его контролем, и ракеты США точно не применяются против России. Он отметил, что не несет ответственности за использование вооружений, поставленных другими странами.

В среду, 22 октября, The Wall Street Journal опубликовала материал, где утверждалось, что администрация Трампа якобы сняла ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет. Позже глава Белого дома опроверг эти сведения и назвал статью WSJ фейком.

Ранее, 17 октября, Дональд Трамп заявлял, что удары вглубь российской территории приведут к эскалации конфликта и ухудшению международной обстановки.

