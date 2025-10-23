Трамп заявил, что Украина наносит удары вглубь России европейскими ракетами

Президент США подчеркнул, что американские ракеты не применяются для атак по российской территории.
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украина использует для ударов по территории России европейские ракеты, а не американские.
«Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то еще», — сказал президент США, общаясь с журналистами.
Трамп подчеркнул, что американское оружие находится под его контролем, и ракеты США точно не применяются против России. Он отметил, что не несет ответственности за использование вооружений, поставленных другими странами.
В среду, 22 октября, The Wall Street Journal опубликовала материал, где утверждалось, что администрация Трампа якобы сняла ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет. Позже глава Белого дома опроверг эти сведения и назвал статью WSJ фейком.
Ранее, 17 октября, Дональд Трамп заявлял, что удары вглубь российской территории приведут к эскалации конфликта и ухудшению международной обстановки.
