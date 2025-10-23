«Пускай делают»: Стас Михайлов высказался о продавцах ростовых кукол с его лицом

Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 18 0

Лариса Долина намерена защищать свои права в споре с дельцами, наживающихся на ее славе. Почему ее коллега к ним равнодушен?

Певец Стас Михайлов о продавцах ростовых кукол с его лицом: Пускай делают

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что его не беспокоят предприниматели, торгующие ростовыми куклами и другой продукцией с его изображениями на маркетплейсах. Биться с ними, преследовать и мешать продаже сувениров он тоже не намерен. Об этом исполнитель сказал корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Да меня давно уже сделали, столько показывали! Уже лет пять назад делали какие-то мои куклы смешные, постельное белье, еще такие вот подушки делали… Ну, пускай делают! <…> Скоро мы выпустим свое», — заявил певец, но не стал раскрывать все планы.

Михайлов удивился, что некоторые его коллеги ввязались в судебные споры, чтобы остановить торговлю теми же картонными куклами в интернете. В их числе, например, народная артистка России Лариса Долина. Ее адвокаты уже изучают деятельность бизнесменов, поставивших продукцию с портретами звезды на конвейер. Певица уверена, что прежде чем печатать изображения, продавцы обязаны получать ее разрешение.

Несмотря на то, что многие известные личности проявляют полное безразличие, считая подобное закономерным следствием популярности, Долина убеждена, что это вероломное посягательство, и оно должно быть наказано.

А ее директор Сергей Пудовкин с возмущением говорил, что намерен требовать компенсацию: если кто-то хочет заработать на известности Долиной, ему придется с ней делиться прибылью, а лучше — предварительно согласовывать взаимную выгоду.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Стас Михайлов рассказал о фильме, который планирует снять. Это будет картина о жизни артиста. Какие тайны биографии знаменитости его поклонники еще не знают?

