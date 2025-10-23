Сообщения о пожаре на НПЗ в Братиславе оказались недостоверными
Портал cznews.info признал ошибку и извинился за публикацию непроверенной информации.
Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat
Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, куда по трубопроводу «Дружба» поставляется нефть из России, не подтвердилась. Об этом 23 октября сообщили авторы портала cznews.info, ранее распространившие сведения о возгорании.
«Эта информация не была подтверждена официальными источниками», — говорится в сообщении издания. Журналисты подчеркнули, что сожалеют о случившемся и приносят извинения за доставленные неудобства.
Ранее вечером портал cznews.info опубликовал материал о якобы произошедшем пожаре на предприятии Slovnaft Plc, принадлежащем компании MOL Group. В публикации утверждалось, что завод ежедневно перерабатывает около 124 тысяч баррелей нефти.
После проверки фактов издание признало ошибку, отметив, что официальные органы Словакии и руководство компании не подтверждали сообщений о каких-либо происшествиях на объекте.
Как сообщал 5-tv.ru, завод Slovnaft Plc, построенный в 1957 году, является одним из наиболее технически сложных предприятий в Европе. Ежедневно на заводе перерабатывается 124 тысячи баррелей нефти.
