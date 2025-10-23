Сообщения о пожаре на НПЗ в Братиславе оказались недостоверными

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Портал cznews.info признал ошибку и извинился за публикацию непроверенной информации.

Информация о пожаре на НПЗ в Братиславе не подтверждена

Фото: www.globallookpress.com/Marijan Murat

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Братиславе, куда по трубопроводу «Дружба» поставляется нефть из России, не подтвердилась. Об этом 23 октября сообщили авторы портала cznews.info, ранее распространившие сведения о возгорании.

«Эта информация не была подтверждена официальными источниками», — говорится в сообщении издания. Журналисты подчеркнули, что сожалеют о случившемся и приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее вечером портал cznews.info опубликовал материал о якобы произошедшем пожаре на предприятии Slovnaft Plc, принадлежащем компании MOL Group. В публикации утверждалось, что завод ежедневно перерабатывает около 124 тысяч баррелей нефти.

После проверки фактов издание признало ошибку, отметив, что официальные органы Словакии и руководство компании не подтверждали сообщений о каких-либо происшествиях на объекте.

Как сообщал 5-tv.ru, завод Slovnaft Plc, построенный в 1957 году, является одним из наиболее технически сложных предприятий в Европе. Ежедневно на заводе перерабатывается 124 тысячи баррелей нефти.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
На Пятом канале акция «День добрых дел» для восьмилетнего Ефима
5:10
Рубио: США по-прежнему хотят провести встречу с Россией
4:46
«Неврозы и депрессия»: чем опасен опустившийся на Москву туман
4:26
Памфилова заявила о риске развала избирательной системы Запорожья
4:15
Сообщения о пожаре на НПЗ в Братиславе оказались недостоверными
4:09
Список противопоказаний: кого в России могут лишить прав уже в 2027 году

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов готовится к службе в зоне СВО
«Появилась она»: в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео