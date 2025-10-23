Российских детей с 20 января не выпустят на поезде за границу без загранпаспорта

Российских детей больше не пустят за рубеж на поезде без загранпаспорта. Даже в Белоруссию и Абхазию.

С 20 января следующего года меняются правила покупки билетов. Пассажиры до 14 лет не смогут оформлять проездные документы по свидетельству о рождении.

Как отметили в РЖД, исключения сделают лишь для тех, кто уже выехал с детьми из страны. Они смогут вернуться в Россию по старым правилам.

Сейчас на поезде можно добраться в пять стран СНГ, а также в Китай, КНДР, Абхазию и Монголию.

