Российских детей с 20 января не выпустят на поезде за границу без загранпаспорта

Эфирная новость 49 0

Уже выехавшие из России смогут вернуться, оформив билет на ребенка по старым правилам.

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российских детей больше не пустят за рубеж на поезде без загранпаспорта. Даже в Белоруссию и Абхазию.

С 20 января следующего года меняются правила покупки билетов. Пассажиры до 14 лет не смогут оформлять проездные документы по свидетельству о рождении.

Как отметили в РЖД, исключения сделают лишь для тех, кто уже выехал с детьми из страны. Они смогут вернуться в Россию по старым правилам.

Сейчас на поезде можно добраться в пять стран СНГ, а также в Китай, КНДР, Абхазию и Монголию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:47
«Один хорошо, а два — лучше!» — Никас Сафронов о традиции дарить Харламову матрасы
8:32
«Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии
8:22
Проблемы из детства: назван влияющий на длину полового члена фактор
8:18
Разговоры продлевают жизнь: назван еще один секрет долголетия
8:13
В Госдуме предложили обязать хозяев убирать за своими питомцами в домах
8:02
Мирная жительница в Брянской области погибла при атаке беспилотника ВСУ

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео