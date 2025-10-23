Российских детей с 20 января не выпустят на поезде за границу без загранпаспорта
Уже выехавшие из России смогут вернуться, оформив билет на ребенка по старым правилам.
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российских детей больше не пустят за рубеж на поезде без загранпаспорта. Даже в Белоруссию и Абхазию.
С 20 января следующего года меняются правила покупки билетов. Пассажиры до 14 лет не смогут оформлять проездные документы по свидетельству о рождении.
Как отметили в РЖД, исключения сделают лишь для тех, кто уже выехал с детьми из страны. Они смогут вернуться в Россию по старым правилам.
Сейчас на поезде можно добраться в пять стран СНГ, а также в Китай, КНДР, Абхазию и Монголию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
100%
Нашли ошибку?