«Один хорошо, а два — лучше!» — Никас Сафронов о традиции дарить Харламову матрасы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Художник считает юмориста своим хорошим приятелем.

Почему Никас Сафронов дарит Гарику Харламову матрасы

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Никас Сафронов подарил Гарику Харламову второй матрас

Художник Никас Сафронов подарил юмористу Гарику Харламову уже второй матрас. Об этом живописец рассказал журналистам на премьере фильма «Паромщик» в кинотеатре «Октябрь», передает издание «Страсти».

Ранее Харламов рассказал, что однажды получил от Сафронова матрас в подарок. Теперь, по словам художника, история получила продолжение.

«Он еще один попросил матрас. Один матрас — хорошо, а два — лучше! Я люблю Харламова, он мой хороший приятель. Это один из самых талантливых артистов своего жанра», — отметил Сафронов.

Журналисты предположили, что новый матрас может быть предназначен для супруги Харламова, актрисы Екатерины Ковальчук.

Сам Харламов ранее в интервью рассказал, что первый неожиданный звонок от Сафронова пришел летом несколько лет назад: незнакомый номер, громкий голос художника и предложение доставить матрас. Когда грузчики действительно привезли подарок прямо к дому Харламова, шоумен не мог поверить своим глазам — они ни разу не встречались.

Позже, на одном из корпоративов, Харламов столкнулся с Сафроновым уже лично и вспомнил о странном подарке. Но вместо прямого обсуждения матраса художник ограничился советом купить восточную сладость. Харламов подчеркнул, что ясности это не прибавило, а абсурдность ситуации лишь усилила ее комичность.

Сам Сафронов объяснил свой поступок любовью к нестандартным шуткам и традицией проверять чувство юмора друзей.

