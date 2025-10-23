«Это моя обязанность»: как Мите Фомину удается молодо выглядеть в 51 год

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

К пластической хирургии артист пока обращаться не планирует.

Почему Митя Фомин так молодо выглядит

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Митя Фомин для сохранения молодости использует естественные методы

Певец Митя Фомин поделился секретами поддержания хорошей физической формы и молодости. В беседе с Lady Mail он поделился, что для него важно выглядеть активным и ухоженным на сцене.

«Я считаю, что это моя обязанность как артиста — следить за собой и хорошо выглядеть. Ведь каждому зрителю, наверное, приятно видеть на сцене человека здорового, активного, энергичного и ухоженного», — отметил Фомин.

Артист рассказал, что старается проводить максимум времени на свежем воздухе, и даже тренировки предпочитает переносить на улицу, когда позволяет погода. Кроме того, он следит за питанием, включая в рацион натуральные добавки, и регулярно посещает косметолога для ухода за кожей.

При этом певец подчеркнул, что пока избегает пластической хирургии, однако не исключает возможности обратиться к ней в будущем. Он добавил, что благодаря своему медицинскому образованию понимает, как устроен организм, и осознает, что поддерживать эффект молодости естественными методами можно не бесконечно.

«Я буду использовать для ухода за собой все доступные и естественные методы так долго, как только смогу», — отметил артист.

