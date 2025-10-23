Французскую армию призвали готовиться к крупному конфликту через 3-4 года

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 16 0

Бюджет на военные расходы этого европейского государства заметно увеличился.

Франция готовится к войне

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Welscher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Le Figaro: ВС Франции должны быть готовы к крупному конфликту

Французская армия должна быть готова к крупному военному конфликту через три-четыре года. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон, чьи слова процитировало издание Le Figaro.

«Первая задача, которую я поставил перед Вооруженными силами, — это быть готовыми к шоку через три-четыре года, который будет своего рода испытанием — возможно, испытание уже существует в гибридных формах — но, возможно, насильственным», — сказал французский военный.

По его мнению, основная угроза для стран НАТО исходит якобы от России. Такими заявлениями Мандон попытался оправдать возрастание бюджета на военные расходы, который к 2026 году увеличился на 13%.

Ранее 5-tv.ru писал о главе бюро национальной безопасности Польши Славомире Ценцкевиче, который заявил, что его находится в состоянии войны с Россией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:22
Муниципальный режим ЧС введен в районе Копейска после взрыва на предприятии
10:12
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
10:10
Принц Уильям согласился на встречу с Гарри на конкретных условиях
10:08
В Воронежской области восемь домов повреждены из-за атак ВСУ
10:06
Французскую армию призвали готовиться к крупному конфликту через 3-4 года
10:01
В Новосибирске обрушился потолок в детской больнице

Сейчас читают

«Золотой купол» США превращает космос в «спорную территорию боевых действий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео