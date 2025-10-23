Французскую армию призвали готовиться к крупному конфликту через 3-4 года
Бюджет на военные расходы этого европейского государства заметно увеличился.
Le Figaro: ВС Франции должны быть готовы к крупному конфликту
Французская армия должна быть готова к крупному военному конфликту через три-четыре года. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Франции генерал Фабьен Мандон, чьи слова процитировало издание Le Figaro.
«Первая задача, которую я поставил перед Вооруженными силами, — это быть готовыми к шоку через три-четыре года, который будет своего рода испытанием — возможно, испытание уже существует в гибридных формах — но, возможно, насильственным», — сказал французский военный.
По его мнению, основная угроза для стран НАТО исходит якобы от России. Такими заявлениями Мандон попытался оправдать возрастание бюджета на военные расходы, который к 2026 году увеличился на 13%.
Ранее 5-tv.ru писал о главе бюро национальной безопасности Польши Славомире Ценцкевиче, который заявил, что его находится в состоянии войны с Россией.
