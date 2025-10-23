Вглубь Харьковской области: ВС РФ продолжают активное наступление в зоне СВО

Освобождение Купянска Харьковской области — все ближе. Наши военные уже отрезали главные пути снабжения для оставшейся в городе группировки ВСУ. Артиллерия днем и ночью работает по укрепленным позициям врага, штурмовики прочесывают дом за домом. На одном из самых горячих направлений спецоперации сейчас работает наш корреспондент Эмиль Тимашев.

Объятый огнем Купянск постепенно переходит под контроль российских войск. ВСУ отчаянно пытаются удержать город, но слишком поздно. Основные пути снабжения боевиков полностью отрезаны, а оставшиеся техника и боекомплект под плотным огнем нашей артиллерии.

Самоходная гаубица «Пион» — одна из самых мощных артиллерийских систем в мире и настоящий кошмар для боевиков ВСУ.

Прямо сейчас мы видим, как «Пион» занимает позицию, выбирает место. Уже работают наводчики, есть координаты. Минутная готовность, и орудие будет готово к бою.

Цель — ангары в окрестностях Купянска, где противник хранит вооружение и ремонтирует боевую технику. Над ними уже завис наш беспилотник и передает картинку на командный пункт 45-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад».

Один только снаряд весом больше 100 килограммов вселяет ужас. На лоток его с трудом укладывают два бойца. Все готово, расчет отходит в укрытие.

Только что был пристрелочный выстрел, сейчас расчет вносит корректировки по цели и тут же заряжает еще один.

От мощнейшего выстрела 45-тонную машину подбрасывает, но еще выше взлетает крыша вражеского ангара. Снаряд попал точно в цель, пробив кровлю и уничтожив все вокруг.

Похоже, что в Киеве уже смирились с утратой Купянска, традиционно заявив о его «не стратегическом значении», якобы его потеря ни на что не влияет, но в действительности Купянск — это важнейший плацдарм, который позволит развить нашим войскам наступление вглубь Харьковской области, откроется прямой путь на Изюм и Чугуев.

Войска смогут взять под контроль важнейшие трассы, что позволит существенно продвинуться в направлении славянско-краматорской агломерации.

В самом городе не прекращаются уличные бои. Российские штурмовики зачищают один дом за другим, постепенно прижимая боевиков к реке Оскол, вражеская техника встречается намного реже, наши ударные дроны полностью контролируют небо над городом, сжигая танки и борты ВСУ.

«Противник бросает последние резервы. Раньше активности было намного больше, и передвижение автомобильной техники, и артиллерия сильнее работала. Да, FPV летают, разведдроны летают, самолеты разведывательные, но сейчас намного меньше. Охотники за нашими самолетами двигаются, но единичные случаи», — заявил оператор БПЛА с позывным «Ореон».

Освобождение Купянска — лишь вопрос времени, город практически взят в кольцо, при этом внутри могут находиться сотни боевиков, у которых остается всего два пути — сдаться или быть уничтоженными.

